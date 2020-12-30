寒假及農曆過年旺季即將來臨，加上電玩展將在明年1月28日恢復實體展出，遊戲族群再度出現強勁買盤，遊戲股王鈊象(3293)領軍攻頂，華義(3086)、辣椒(4946)、網龍(3083)、宇峻(3546)、歐買尬(3687)、傳奇(4994)出現亮燈表現。

除非有新遊戲上市，讓遊戲廠商營收突然竄升，否則每年第1季的過年因素，紅包行情加上進入寒假，往往帶動遊戲族群的營收來到當年度高峰。此外，有博奕概念的遊戲股更受青睞，包括鈊象、宇峻、隆中、華義手上都有博奕遊戲在營運，可望加持過年紅包行情。

去年停辦實體的台北國際電玩展，今年重新回歸，「B2B商務區」受疫情影響，現場展區將以國內遊戲業者為主，於明年1月28日至29日在南港展覽館4樓展區規劃攤位展示，參與廠商類型除了遊戲開發、遊戲發行、金流支付、工具服務與美術設計等，還有50款以上的遊戲台灣獨立遊戲作品將首次在展會中發表，展現台灣遊戲開發的能量。

主辦單位日前公開首波最受玩家矚目的遊戲，包含Google Play、KOMOE GAME旗下知名遊戲IP及新作、《灌籃高手SLAM DUNK》、《胡桃日記》、《末日餘暉》、《明日方舟》、《碧藍航線》、《三國群英傳M》、《戰雙帕彌什》、《精靈樂章》及《神魔之塔》等，以上遊戲相關國內廠商包括華義、智冠(5478)、宇峻及傳奇。

(時報資訊)