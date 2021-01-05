開紅盤的第一天，韓國股市才又創下新高紀錄後，5日KOSPI早盤一度被空頭襲擊，指數曾短暫出現新高2955點。不過，收盤前多頭猛力急拉，大盤最後收在最高點，離三千點天關只有咫尺之遙。KOSPI指數收2990.57點，上漲46.12點，漲幅1.57%。

韓國12月出口遽增並創下26個月來成長最快速紀錄。這也造就韓國KOSPI日線連七紅外，5日收盤價又創新高。

盤中，半導體雙雄雙雙上漲，三星電子漲1.1%，同業SK海力士則漲3.6%。藥廠Celltrion與三星SDI均漲逾2%。

韓國預估，2021年半導體出口能再成長超過一成，由於疫情尚未推燒，故遠端工作所需之寬頻設備，筆電與其它相關產品，預計需情還會繼續增加。

韓國國內方面，每日新確診數降至千位以下，目前是715位較前一天1020位要減少許多。韓國衛生單位也認為這波最嚴重的疫情，暫時可稱已抑制住了。

韓國總統文在寅表示，政府將推出更多穩定房市措施，並支持工作不穩定的弱勢團體。

國際情勢中，美國喬治亞州將舉行兩席參議員決選，目前選情緊繃，由於這兩席關係到兩黨誰將掌握參院多數，也攸關拜登會不會成跛腳總統。

外資賣超2092億韓元，約1.92億美元。此外，韓元5日不再強勢，目前1美元可兌換1086.8韓元，韓元持平。

(時報資訊)