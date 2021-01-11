散戶創下記錄的買盤，緩解了外資與機構投資人大舉拋售的沈重賣壓，周一南韓股市小跌，早盤一度觸及歷史高點。

終場KOSPI指數收跌0.12%，為3,148.45點。今年以來南韓股市已經上漲9.57%，在過去30個交易日則上漲了20.4%。

機構投資人與外資分別賣超韓股3.7兆韓元與7119億韓元，散戶買超4.48兆韓元，創下歷史新高。

三星電子收漲2.5%，盤初一度大漲逾9%。現代汽車收盤勁揚8.7%。

韓元貶值0.68%，收在 1,097.3兌一美元。

(時報資訊)