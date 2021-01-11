《韓股》散戶法人對作 韓股小跌收盤 15:572021/01/11 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 散戶創下記錄的買盤，緩解了外資與機構投資人大舉拋售的沈重賣壓，周一南韓股市小跌，早盤一度觸及歷史高點。 終場KOSPI指數收跌0.12%，為3,148.45點。今年以來南韓股市已經上漲9.57%，在過去30個交易日則上漲了20.4%。 機構投資人與外資分別賣超韓股3.7兆韓元與7119億韓元，散戶買超4.48兆韓元，創下歷史新高。 三星電子收漲2.5%，盤初一度大漲逾9%。現代汽車收盤勁揚8.7%。 韓元貶值0.68%，收在 1,097.3兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #散戶 #收盤 #外資 #機構投資人 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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