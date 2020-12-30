立法院會上周四進行攸關萊豬進口9項行政命令表決，其中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，多次棄權未投票，遭認定「跑票」。民進黨團紀律小組昨會議決議，將建請移送黨中央處理；民進黨團會議今通過紀律小組決議，將林淑芬等3人送黨中央處理，並祭出開罰3萬元及黨團內停權3年。對此，林淑芬、江永昌皆表示尊重；劉建國則說，任憑處置一切泰然。
民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，多次棄權未投票，遭認定「跑票」。民進黨團紀律小組昨會議決議，將建請移送黨中央處理；全案今經黨團會議討論，通過3名違規黨團成員除送黨中央作為未來參選提名參考，黨團內也將開罰3萬元，並停權3年處分。
林淑芬、江永昌、劉建國今未出席黨團會議，面對黨團懲處，林淑芬僅表示尊重；劉建國則是八個字霸氣回應，「任憑處置一切泰然」。
江永昌說，今上午陪同總統與行政院長參加中和重大建設行程，因而向黨團請假；對於黨團會議決議停權，江永昌說，黨必須要有紀律，接受黨團所做的決議。
(中時 )
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