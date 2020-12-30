員警荷槍實彈在晚會現場巡邏。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方將運用空拍機攔截器干擾空拍機飛行。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

跨年夜即將到來，為了防範恐怖攻擊的威脅，信義分局結合刑大特勤中隊及新北市警察局警犬隊，共同組成「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查，讓「毒品」、「刀(槍)械」及「爆裂物」等違禁物品無所遁形，務使維安工作滴水不漏。

另為防止恐怖分子伺機利用大型車輛闖入會場管制區進行攻擊，信義分局期前於活動會場周邊重要路口設置大型警備車、改道牌面及五處機動派出所，藉由實體區隔管制及服務站，讓民眾都能放心遊玩及諮詢。

警方表示，本次活動嚴禁未經申准的空拍機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作空拍機墜落或有心人士利用空拍機實施攻擊，信義分局將運用空拍機攔截器干擾飛行，全面建構無死角的空中防護網。晚會期間也嚴格管制任何氣球(含波波球、發光氣球等)進入管制區，請大家切勿攜帶前往會場，以維護活動及民眾自身安全。

因疫情影響，跨年晚會在市府／松高路口、市府／松壽路口及新仁愛路底設置三個管制站，民眾進入會場前須配合管制站量測體溫及實聯登記，場內應全程佩戴口罩並保持社交距離，且全面禁止飲食，將有工作人員手持告示牌巡視勸導。另外晚會期間也務必看好個人身邊財物並保護好同行的長者、孩童，遵守秩序勿推擠，並依現場警察及工作人員的引導，以防止踩踏等憾事發生。

(中時 )