廣明女員工案771確診，她的懷孕夫妻同事被列為健康管理對象，夫妻控訴，到林口長庚生產時，原本說好要打無痛分娩卻沒有、女兒一出生就被抱走。對此院方說，基於高規格防疫措施，造成病人困擾會加強溝通。

案765紐籍機師確診，傳染給廣明女員工，有同事因此被列為自主健康管理對象，1對懷孕夫妻恰好是她同事，上周二到林口長庚待產時，被公司通知是接觸者，因此他們向院方通報，院方隨即把產婦從產房送到負壓隔離病房，因2人狀況特殊，桃園市衛生局也同意對2人進行公費採檢。

不過夫妻控訴，原本要打無痛分娩，卻因為到隔離病房無法施打，加上女兒一出生就被抱走，根本見不到孩子，質疑院方處理方式。

對此林口長庚回應，因為是接觸者採高規防疫措施，另外安全負壓隔離區不做脊椎注射減痛分娩，而是採取其他肌肉注射減痛藥物作法，降低產婦疼痛。至於無法見到孩子，是因為產婦的檢測結果尚未出來，基於防疫安全需要，所以會進行新生兒採檢確認感染風險，新生兒也立即送到負壓病房隔離觀察。對於病人困擾部份，會加強溝通。

桃園市衛生局也說，院方採高規格防疫，認定無疏失，不過與病人溝通部份，還能再加強。

(中時 )