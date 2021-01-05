22歲的王淨以電影《返校》學姊方芮欣一角走紅，陸續接拍多部作品，她近期接受《Bella儂儂》雜誌訪問，她過去自認理性，能不被外在壓力影響，但隨著戲劇經驗累積，她發現內心感性面越明顯，「我發現不是真正理性的人，我逼自己理性，沒把自己當22歲，逼自己專業，個人情緒永遠在最後」，面對外界評論，她去年工作時，「我突然躲在廁所爆哭，不知道確切原因，哭完後整理情緒，繼續用工作模式面對大家」。

劇本不僅是虛擬人生，同時也有讀心術，可以讓演員發現不同的自己。王淨近期拍《比悲傷更悲傷的故事》、《瀑布》等，認為兩個角色個性很衝擊，也和她個性角色差很多，詮釋角色時，讓她重新審視自己的內心，開始懂得卸下心牆，正視自己的感性面。她提到，《比悲傷更悲傷的故事》殺青後，躺在床上哭一整天，「因為我覺得，我再也見不到戲裡最愛的人」，並發現自己會依戀過去，期許新的一年「可以學會怎麼斷捨離，因為我太念舊，所以很容易困在情緒裡面。」

王淨出身單親家庭，從小是母親、外婆到阿太帶大，家人永遠都是王淨心中的第一順位，不過回想年初某一天，在片場時收到表姐傳訊息：「妳知道外婆住院了嗎？」，她回想前一晚跟媽媽通電話，卻沒人告知她這件事，她開始檢討自己是否太把工作放第一位，忽略自己還有女兒、外甥女及妹妹的身份。不過王靜相當戀家，只要拍戲有2、3小時空檔就會回家，以及陪愛犬米格魯勘吉。

隨著戲劇作品增加，王淨更懂得正視自己的感性面。（《Bella儂儂》提供）

(中時 )