中華民國110年元旦總統府升旗典禮今天舉行總彩排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊等單位全都出席。雖然天氣預報將迎來15年來最強元旦寒流，以及可能的疫情襲擾，但所有表演人員充滿熱情，此次國旗領唱人選由扶輪社百人合唱團及10名國軍基層優秀代表組成，每位成員一再反覆練習，力求完美表現。

今天總彩排幾乎所有表演隊伍都全員到齊，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、建國中學樂旗隊、福爾摩沙馬戲團和高校聯合街舞團、柏齡太鼓、扶輪社車隊等單位都在寒風中賣力表演，許多民眾也搶先看熱鬧。

明年元旦升旗典禮以「2021，台灣有你」為主題，領唱人選由扶輪社百人合唱團及10名國軍基層優秀代表組成。合唱團成員也是知名聲樂家，有「永遠的蝴蝶夫人」美譽的呂麗莉表示，在元旦升旗典禮領唱國歌，對扶輪社合唱團是莫大的榮譽，每位成員也為此反覆練習，力求完美表現。

為呼應台灣有你的升旗主題，主辦單位台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會也號召180位來自扶輪社自行車隊的好手，在節目高潮時，舉起寬達12公尺的巨幅國旗，象徵台灣被世界看見。

擔任旗手之一的3490地區新北單車扶輪社社長林要官表示，2021年台灣可能迎來國際扶輪年會的舉辦，而能在新年一開始就參與這麼重要國家活動，全體社員都非常興奮，即便頂著個位數氣溫的寒流舉旗，也要讓國人感受屬於我們國家的榮耀。

表演團體中還有一個亮點，年僅八歲的柏齡太鼓鼓隊小鼓手陳乃鴻，將以震撼的鼓聲擊奏，迎接旗隊進場。他開心表示，第一次在這麼大的場合演出，雖然有點小緊張，不過同學知道他會上電視都很興奮，很期待元旦當天的到來。

主辦單位台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會說明，元旦升旗典禮現場備有限量款主視覺設計口罩1萬個，共有兩款，將在民眾入場時隨機發送，每人限領一個。

為因應中央疫情指揮中心對大型集會活動的最新規範。現場將實施入場總量管制，主辦單位提醒所有參加民眾全程除飲水外，都要戴好口罩，保護自己也保護他人。並依照五大入場指示，「戴口罩」、「早到場」、「實聯制」、「測體溫」、「過安檢」。才能盡速進到會場內，一起度過安全又開心的元旦升旗典禮。

(中時 )