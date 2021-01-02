今天是黑鷹事故滿一年的日子，蔡英文總統今在臉書表示，「我相信所有在天上的國軍官兵，都會繼續照看著我們、繼續守護這片心愛的家園」。

她說，「我要求國防部，一定要好好照顧國軍官兵的家人，讓他們沒有後顧之憂」。

總統說，「今天是黑鷹事故滿一年的日子幾位國軍英雄的身影，至今都還在我們心中」。

她指出，前天，國防部舉行追思音樂會，緬懷沈一鳴總長及七位犧牲的將士，許多人都獻花表達了哀思。

她說，當天一早，她也去探望了沈媽媽及沈總長的家人，代表國人表達對沈總長的思念，並請沈媽媽保重身體，尤其是這幾天特別冷，更要注意保暖。

總統說，沈媽媽精神還不錯，也很樂觀堅強，還以虔誠的宗教信仰，替殉職的弟兄們誦經。「我跟沈媽媽說，大家都很關心她，希望她一定要好好的」。

總統表示，「謝謝所有英勇無畏的國軍弟兄姊妹，謝謝他們的犧牲和奉獻，讓我們能如常生活，也讓台灣能自由、民主的屹立在世界上」。

(中時 )