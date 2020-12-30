關於電動車或混合動力車申請政府補助，總補助金額在今年大幅成長6倍。跟據周四出刊的萊因郵報指出，聯邦官方的補助總金額從2019年的9800萬歐元大幅成長到今年的6億5200萬歐元，約為6倍多成長。

經濟部長Altmaier對該數據表示，2020年在電動化移動上取得大幅成長，主要原因為補貼的增加，決定性的是七月導入創新獎勵方案，正對於電動車的購買推出雙倍的補助。

據報導，今年有22萬9951輛汽車申請購車補助，在2019年僅有7萬3081輛，數量上僅成長約3倍。其中，申請補助的純電動車從去年的5.1萬輛上升到今年的12.6萬輛；混合動力車申請補助的數量則從2.2萬輛上升到10.3萬輛。

今年11月的汽車高峰會議上，政府決定將為消費者的電動車補貼相關的創新獎勵方案延長到2025年底。高峰會主席表示，未來一年電動車補貼和購買數量將再增加。

(時報資訊)