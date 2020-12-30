美國麻州波士頓（Boston）一個林肯解放奴隸的雕像，經市長辦公室下令，今天予以拆除。

法新社報導，這座雕像刻劃的林肯呈站姿，衣冠楚楚，身旁剛被解放的黑人男子則呈跪姿，衣不蔽體，形成強烈對比。波士頓藝術委員會6月裁定支持將其移除。

市長辦公室發布聲明指出：「移除雕像的決定，是承認雕像導致有害偏見永久存在，並模糊了美國黑人在形塑國家自由之爭上的角色。」

最初是當地一名藝術家發起請願，並號召到1萬2000名民眾響應，一同呼籲移除這座雕像。

麻州首府廣場的這座雕像豎立於1879年，是華盛頓1876年雕像的復刻版。

雕像出資的雖然大多是前奴隸，在設計上卻沒有最終話語權。而雕像本身的設計意在推崇林肯的解放奴隸宣言。

林肯是美國第16位總統，解放黑奴導致的南北戰爭還沒打完，就早一步於1863年發布解放奴隸宣言。

美國今夏連續發生多起手無寸鐵非裔人士命喪警察之手的事件後，波士頓、紐約和華盛頓等處的哥倫布（Christopher Columbus）、老羅斯福（Theodore Roosevelt）以及李將軍（Robert E. Lee）的雕像紛紛遭破壞或移除。

(中央社)