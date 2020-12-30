印尼投資協調委員會（BKPM）主席Bahlil Lahadalia周三召開記者會宣布，印尼與南韓樂金集團旗下事業，已經就一項規模達98億美元的電動車（EV）電池投資協議簽署備忘錄。
雙方已於12月18日簽署這項涵蓋整個電動車供應鏈的投資協議。
樂金能源解決方案公司（LG Energy Solution）一名高層證實，該公司已同意簽署備忘錄，但無法提供細節或交易價值。
Bahlil表示，該協議將使印尼成為全球第一個從採礦到生產電動車鋰電池，進行產業整合的國家，「我們已經簽署了一份備忘錄，將建造一座整合上游到下游的綜合性電池工廠」。
他表示，印尼將打造礦場、冶煉廠、前驅物工廠、陰極廠、車輛，以及回收設施，該投資項目將位於北馬魯古省（North Maluku）和中爪哇省。
根據備忘錄，用於生產電動車電池的鎳礦石中，至少7成必須在印尼加工。印尼的目標是開始加工其蘊藏豐富的紅土鎳礦以供鋰電池生產使用，進而成為全球電動車生產與出口樞紐。
印尼本月初表示，美國電動車製造商特斯拉將於明年1月派代表團前來，以討論其電動車供應鏈的潛在投資。
(時報資訊)
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