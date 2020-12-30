前年底新竹縣關西鎮民代表選舉，檢方指控劉享福以每票1000元買票，發錢的椿腳還跟選民說，「這是鎮民代表參選人姓劉的所發的」，檢提當選無效訴訟，台灣高等法院維持一審認定，判決劉享福當選無效。

高院指出，彭姓男子證述2018年9月21日晚間收受劉享福交付5萬7000元後，每票1000元之對價，依序交付給選民，劉男透過彭交付金錢予具投票權之受賄者，與其等約定投票予上訴人，構成投票行賄罪，判他當選無效。

(中時 )