關西鎮鎮民代表劉享福賄選 遭判當選無效 17:042020/12/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前年底新竹縣關西鎮民代表選舉，檢方指控劉享福以每票1000元買票，發錢的椿腳還跟選民說，「這是鎮民代表參選人姓劉的所發的」，檢提當選無效訴訟，台灣高等法院維持一審認定，判決劉享福當選無效。 高院指出，彭姓男子證述2018年9月21日晚間收受劉享福交付5萬7000元後，每票1000元之對價，依序交付給選民，劉男透過彭交付金錢予具投票權之受賄者，與其等約定投票予上訴人，構成投票行賄罪，判他當選無效。 (中時 ) #關西鎮 #鎮民代表 #劉享福 #賄選 #當選無效 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 9年沒性生活人妻怨「工具人老公」養小三 網驚：還有臉說？ - 社會 F奶橫綱凱咪西門町徵炮友 「妨礙交通」遭警帶回派出所 - 社會 天天嘿咻妻嬌嗔：性生活美滿 夫吐真心話竟慘離婚 - 社會 PTT爆跨年炸彈團警已鎖定發文男子 原帳號急呼：不是我！ - 社會 女友「淚腺像水龍頭」 他無法配合「開關時機」決定分手 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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