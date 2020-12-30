淡海輕軌元旦起將為列車換上「夢想泡泡」及「童話漫遊」兩款全新彩繪。圖為夢想泡泡彩繪列車。（新北捷運公司提供／葉德正新北傳真）

淡海輕軌配合通車兩周年，捷運公司元旦起將為列車換上「夢想泡泡」及「童話漫遊」兩款全新彩繪，希望以全新面容帶著乘客一起揮別辛苦的2020，也提供全新的乘車體驗。

新北捷運公司指出，淡海輕軌是全台唯一的幾米藝術鐵道，座落於沿線11個車站月台上的大型幾米雕塑品，造型可愛療癒，是幾米為淡海輕軌專屬創作。

新北捷運公司表示，展望全新2021年，幾米彩繪列車將換上新裝，延續經典「閉上眼睛一下下」為主題，推出包括「夢想泡泡」及「童話漫遊」等2列主題車廂設計。

「夢想泡泡」列車外觀繪上小女孩漫步於代表夢想的泡泡海上，傳達淡海新市鎮的人們及輕軌沿線的年輕學子，搭乘輕軌努力實現夢想的旅途；「童話漫遊」的列車外觀則以小女孩與貓咪、蝸牛共遊淡海為題，欣賞淡水美麗的風景，親近大自然。

新北捷運公司指出，淡海輕軌為提供晚歸民眾服務，31日跨年當天將延長營業時間至1月1日凌晨2時止，期間綠山線及藍海線旅運班次調整為每30分鐘1班車。

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