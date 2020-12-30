北韓領導人金正恩正準備在明年一月初召開罕見的全國的執政黨會議(全國代表大會)，在面臨前所未有挑戰時，欲尋求公眾的支持，並提出長期的政經目標。

據北韓官方媒體報導，金正恩在周二主持了一次政治局會議，為一月的大會預作準備。

隨著2020年的結束，北韓面臨新冠病毒衝擊而封閉中國邊界、夏季的颱風水患，以及之前的核子計畫而遭受的國際制裁。總統當選人拜登表示，如果北韓不讓步，制裁不會停止；北韓核子武器庫有出現擴張情形。

北韓目前遭遇的情勢與2016年召開執政黨大會的情形有所不同；在2016年，金正恩公布了第一個五年計畫，並表示除非先受到他國核武侵犯，否則不輕易動用核武。

南韓政治分析師表示，金正恩可會逆轉前幾年的政經改革誓言。鑒於北韓長期的經濟困難，北韓的政經政策可能變得更加保守。

追蹤北韓問題的NK Pro指出，北韓已經加強對外交官的外匯管制，打擊外匯交易員，並且，市場與政治中心的連線變得更加緊密。

分析人士正在密切注意重大的領導階層變動，這將為金正恩的未來政策提供線索。

金正恩曾在10月表示，希望在新冠疫情過後，與南韓重修好關係，金正恩可能會遞出和平橄欖枝。

但部分分析認為，在與美國政府或拜登新團隊打破對話僵局之前，金正恩將不會與南韓打破沉默。

(時報資訊)