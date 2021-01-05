配合《中高齡者及高齡者就業促進法》及「退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法」於2020年12月4日施行，勞動部於2020年12月28日公告「中高齡員工退休準備及調適協助措施」之受理期間、審查及核銷作業，並於「推動工作與生活平衡補助計畫」增訂補助企業辦理中高齡員工退休準備與調適協助措施，內容包括辦理退休準備與調適之課程、團體活動、個別諮詢、資訊及文宣，每年每家企業最高補助新臺幣50萬元，以鼓勵企業營造支持中高齡員工之友善職場。

「推動工作生活平衡補助計畫」自2014年辦理迄今，共補助1,910家次事業單位辦理3,031項員工關懷及紓壓課程、友善家庭等措施。為打造中高齡員工友善就業環境，2021年度新增「中高齡員工退休準備與調適協助措施」補助項目，企業可申請補助辦理中高齡員工退休準備及調適協助措施，如退休理財規劃、健康養生保健課程等，提升對中高齡員工之退休準備，促進工作與生活平衡。

為協助企業瞭解工作生活平衡內涵及作法，3月起將陸續於北、中、南區辦理「推動工作與生活平衡補助計畫」宣導說明會，針對補助計畫申請標準、流程及線上系統操作進行說明，並邀請企業代表分享推動工作生活平衡經驗，歡迎企業踴躍參加宣導會並提出申請。

(工商 )