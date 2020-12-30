全台出現首例英國變異病毒感染者，中央宣布明年元旦起禁止無居留證外籍人士入境；新北市長侯友宜今受訪表示，驗出英國變種病毒是意料中的事情，前幾天有人問他是否贊成跟英國斷航，他認為「該斷就要斷、該做決定就要決定」，樂見中央今天下這個決定，讓阻絕於境外更徹底。

侯友宜表示，面對日本鎖國，韓國、香港、歐洲、美國疫情升溫，他周一宣布所有戶外大型集會務必採取實名制，隨時掌控疫情變化，因為唯有在疫情不斷變化中，看到危機就立即處理，才是該有的態度。

侯友宜說，今天驗出英國變種病毒是意料中的事情，既然是意料中的事情，就要有效採取應變方案，前幾天有人問他贊不贊成跟英國斷航，他當時講得很清楚，該斷就要斷、該做決定就要做，樂見部長、中央下了這個決定，讓台灣在阻絕於境外這部分更強而有力。

侯友宜也建議，如果要讓阻絕於境外更徹底，是否考慮有些特殊國家在14天的居家檢疫結束後，研議強化自主健康管理，這也是考量的重點之一，面對疫情中央隨時調整步伐、地方全力以赴，適時給予中央建議，大家同心協力把關民眾檢康。

(中時 )