短報數字 俄羅斯染疫死亡數衝上全球第3 20:502020/12/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯短報新冠肺炎死亡人數！俄國統計局28日公布，2020年1月至11月的死亡數年增229,700人，副總理戈利柯娃(Tatiana Golikova)隨後坦承，當中81％死於新冠肺炎。那意味俄國實際染疫死亡數是18.6萬，比官方先前聲稱的逾5.5萬高出3倍，這也使得俄國的新冠肺炎死亡數一躍而成全球第3高，僅次於美國和巴西。 好萊塢哭慘 美國電影票房大砍8成有紀錄來最低 下半年貨櫃量較上半年成長五成 網購激增 洛杉磯港塞爆 (工商 ) #數字 #死亡數 #新冠肺炎 #俄國 #短報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美聯邦眾議員當選人染疫不治 國會第一人 14:172020/12/30 國際 悲慘新年 變種病毒擴散 2大國愛侶跨年夜最激情大事被禁了 17:362020/12/30 國際 資金押寶2021 日經攀30年高 04:102020/12/30 全球財經 泰國、不丹疫情升溫 自中低風險國家移除 14:372020/12/30 生活 BBC回顧2020年世界大事 台灣這3件上榜 20:422020/12/30 國際 習普熱線 中俄疫常穩固 04:102020/12/30 兩岸要聞 武漢實際染疫恐是官方數據10倍 陸研究透露關鍵了 13:012020/12/30 國際 印巴首見感染英變種病毒 04:102020/12/30 兩岸要聞 福邦證券IPO業務大爆發 04:102020/12/30 證券．權證 《國際社會》韓國監獄疫情嚴峻 獄友人人自危 11:422020/12/30 財經 資深媒體人：陳國祥》東風漸起 國際權力洗牌 19:002020/12/30 名家 財經熱門新聞 歷時7年 中歐貿易協定 宣布完成談判 - 財經 - 工商 外資倒貨1整年 台股更兇猛 背後原因曝光 - 財經 中歐簽投資協定 老美慘輸？ 27國只有1國想起拜登 - 財經 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 陽明賺爆10年「老員工都不想退休了」老董曝發股利時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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