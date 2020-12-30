俄羅斯短報新冠肺炎死亡人數！俄國統計局28日公布，2020年1月至11月的死亡數年增229,700人，副總理戈利柯娃(Tatiana Golikova)隨後坦承，當中81％死於新冠肺炎。那意味俄國實際染疫死亡數是18.6萬，比官方先前聲稱的逾5.5萬高出3倍，這也使得俄國的新冠肺炎死亡數一躍而成全球第3高，僅次於美國和巴西。

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