2020年即將結束，蔡英文總統今天表示，今年是相當辛苦的一年，突如其來的全球疫情，打亂了我們每天的步調，改變了每個人的日常生活，也衝擊了全世界每個國家的社會秩序。「2020這一年，在台灣真好」，2021新的一年，讓我們一切都好。

蔡英文今晚在臉書貼出《2021台灣都好》宣傳影片，影片一開始刻意從方型的畫面中，帶出眼鏡、文具、咖啡杯等靜物，象徵因疫情而停滯、受侷限的社會氣氛。但隨著台灣防疫有成，鏡頭畫面也從方形逐漸開展，代表台灣開始恢復生氣

蔡英文也發文表示「2020這一年，大家還好嗎？」今年是相當辛苦的一年，突如其來的全球疫情，打亂了我們每天的步調，改變了每個人的日常生活，也衝擊了全世界每個國家的社會秩序。

她說，受到疫情影響，人和人之間，在面對面的時候，看到的往往不是一張完整的臉。戴著口罩，保持社交距離，已經成為疫情下新的日常。「但還好，我們生活在台灣」。

蔡英文強調，我們有熱心奉獻的國家隊，有自動自發落實防疫的國民。我們彼此合作，團結實現了民主防疫的成就，也讓國際看見了台灣這座堅韌之島的特質和能耐。「2020這一年，在台灣真好」。

還好，有大家溫柔、堅定的和台灣站在一起。她會永遠記得，這一年，因為台灣人勇敢團結，於是台灣人也可以充滿自信，昂首闊步。「還好，有你們。謝謝大家一年來的努力！新的一年，讓我們一切都好」。

(中時 )