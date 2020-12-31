《美股》美股31日照常交易、美債提早休市 元月4日開紅盤 07:442020/12/31 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新年前夕31日(四) 美股照常交易至美東時間下午4點，但美債交易結束時間提早至美東時間下午2點，元月四日開紅盤。 《熱門族群》過年＋寒假 7遊戲股開趴漲停 台股步步高最怕空手！元大投信：用「日日扣」解決 (時報資訊) #美股 #美債 #開紅盤 #美東時間 #元月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》30年新高後…日經晨跌155點 12:162020/12/30 財經 京澄建設又一佳作—「京澄為美」水岸第一排 完銷倒數 16:362020/12/30 財經 《興櫃股》穎崴1月20日上市 今起底價287.6元競拍 11:082020/12/30 財經 《美股掃瞄》美股失守歷史高點 道指、標普500連3漲止步 08:522020/12/30 財經 股、匯雙漲 台北匯市爆天量收盤28.507 16:492020/12/30 財經 《期貨》三大期指皆墨 1月台指期開低7點 09:092020/12/30 財經 多頭分析師倒戈 稱美股泡沫重演20年噩夢 預測最糟跌幅 09:262020/12/30 財經 迎接2021逾9成私募持股過節 8成看漲元月A股 16:382020/12/30 兩岸 期結日港股爆漲578點 收逾十個月高 17:092020/12/30 財經 Volvo 全新電動車可能是 XC40 Recharge 轎跑版本：明年 3 月發表、9 月開賣上市 18:222020/12/30 汽車情報-汽車新聞 美紓困支票本周進帳 美股開盤漲逾百點 台積電ADR漲3％ 22:522020/12/30 財經 財經熱門新聞 衰爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10％ - 財經要聞 - 工商時報 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 台股再創新高 卻現敗象 - 財經焦點 - 中國時報 外資抱股過年 大買 268 億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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