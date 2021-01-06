凱美電機(2375)因各產品同步成長，109年12月合併營收為4.3億元，創下單月歷史次高，凱美與奇力新董事會通過以現金為對價之子公司股權轉讓案，凱美取得奇力新子公司—旺詮公司100%股權，預計1月底完成交割程序，凱美取得旺詮後，產品線將從鋁電容延伸至晶片電阻，生產據點也可擴大至馬來西亞，未來更將聚焦核心技術研發及高附加價值產品開發，提供客戶全方位零組件解決方案。

受惠於客戶需求強勁，凱美電機各產品出貨暢旺，去年12月電容產品線年成長10.2%，風扇產品年成長達27.7%，變壓器在料源補齊後，年成長18%，帶動凱美109年12月合併營收達4.3億元，較去年同月成長14.8%，僅略低於去年9月，創下單月歷史次高，累計去年第4季合併營收為12.171億元，季減0.64%，年成長11.5%，累計109年合併營收為44.66億元，年減1.77%。

展望今年第1季，凱美表示，今年第1季訂單持續成長，但仍須努力解決缺工及缺料問題。

凱美與奇力新(2456)於12月23日分別召開董事會，通過以現金為對價之子公司股權轉讓案，奇力新預計以28億元現金取得凱美子公司—帛漢公司100%股權，而凱美預計以50億元現金取得奇力新之子公司—旺詮公司100%股權；此項交易預計於2021年1月底前完成交割程序。

奇力新在取得帛漢後，可整合電感及帛漢網路變壓器，提供客戶客製化模組解決方案，凱美取得旺詮後，產品線將從鋁電容延伸至晶片電阻，生產據點也可擴大至馬來西亞，未來兩家公司將更聚焦核心技術研發及高附加價值產品開發，提供客戶全方位零組件解決方案。

(時報資訊)