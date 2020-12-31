鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)於湖南省打造的「衡陽智造谷」近日正式開幕，目標打造智慧製造及工業互聯網綜合生態、構建未來智造新產業聚落，並推動產學研用一體化發展，以科技服務輸出協助中小企業智慧轉型，同時著重人才、知識及技能孵育功能。

工業富聯表示，衡陽智造谷將扮演未來工廠孵化器角色，透過多地多點的智慧谷打造，運用產品技術、商業模式及機制創新，開啟產品和服務訂製模式，以智慧製造＋工業互聯＋5G應用基礎打造O2O聯合生態網，由線上推進工業互聯網、線下推動智慧製造。

工業富聯「衡陽智造谷」座落於衡陽巿白沙洲工業園區、占地達萬坪，由於地處華中工業樞紐重鎮，具承接粵港澳大灣區產業轉移的地理和戰略優勢。初期公開建築包括「未來智造體驗中心」、「工業互聯網學院」和「高端製造產業基地」3個主場館。

工業富聯指出，「未來智造體驗中心」為衡陽智造谷的最大亮點，以具備尖端科技的「智慧製造體驗館」、以科普教育為主的「趣味生活科技館」為2大主軸，希望透過集娛樂、教育、體驗為一體的科普教育場域，進一步推廣智慧製造。

其中，工業富聯在此打造全中國大陸首座全開放式微型燈塔工廠，納入研究開發、應用示範、人才培養、創新創業4項功能，透過沉浸式操作體驗，真實呈現智慧製造場景與生態環境，成為最引人關注的科普教育基地。

工業富聯表示，智慧製造體驗館設有全球智造戰略展廳、工業互聯網體驗區、智慧製造展區，以及新技術、新工藝、新設備，工業機器人應用及人工智慧展區等5大區域。趣味生活科技館則細分為創新教育體驗區、智慧生活體驗區、虛擬空間體驗區及人機互動體驗區。

「高端製造產業基地」則可承接體驗中心的訂單或服務需求，進行產品客製化、工廠訂製化，針對各產業個別需要，透過上雲、上平台等智慧化改造過程，以滿足客戶差異化、高效能生產的細膩需求。

「工業互聯網學院」則目標孵育高端經營及技術人才，除有國際先進製造業領軍人才無私分享，更將從產學融合實務出發，培育複合型人才，讓人才直接對接未來智造。此外，學院還計畫向當地中小學輸出智慧製造的整體科普性教育方案，協助未來智造人才培育傳承。

(時報資訊)