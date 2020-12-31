今(30)日宣布正式晉身ISP網際網路服務供應業者，推出「台灣之星」自有品牌固網服務一「台灣之星光纖寬頻」，正式揮軍892萬戶規模家戶市場，垂直整合行動、固網完整通訊 一站提供居家、個人上網需求。

進入後疫情時代，台灣之星洞見民眾對於家用網路的依賴已是不可逆的趨勢，同時鑑於過去一年攜手Home+中嘉申辦量平均季增3倍，為提供用戶全天候同時涵蓋居家與個人的通訊服務，無線與有線網路的整合勢在必行，有鑑於此，台灣之星宣布，正式晉身ISP網際網路服務供應業者，推出「台灣之星」自有品牌固網服務「台灣之星光纖寬頻」，整合銷售、產品、售後服務等面向，讓消費者得以獲得單一品牌窗口的「一條龍服務」。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，寬頻服務是數位轉型的重要驅動力，為布局固網版圖以迎向數位匯流浪潮，台灣之星導入Home+中嘉做為首波合作的寬頻網路服務供應商，正式躋身ISP網際網路服務供應業者，完備進入家戶網路的最後一哩路，接下來我們也將抱持開放心態與全台更多寬頻網路服務供應商展開合作，進攻總戶數達892萬的家戶市場，讓台灣之星光纖寬頻有機會走進每個人的家中。

數位發展是現今全球關注的重要議題，根據麥肯錫管理顧問公司預估，2025年全球GDP國內生產總值就將有近5成來自數位經濟，觀察到數位匯流伴隨影音科技、數位娛樂與智慧應用在新時代如雨後春筍般興起將成為其中關鍵的發展主軸之一，台灣之星看準行動與固網的加乘將完備涵蓋個人、企業與家戶的全方位通訊體系，自2019年便攜手寬頻與有線電視龍頭品牌「Home+中嘉」展開策略布局並在2020年初引進其大股東達勝集團深化股權合作，並在同年4月以「通路協銷模式」展開產品業務合作，推出「辦台灣之星門號送Home+中嘉家用光纖上網」專案，補足家用網路版圖，帶領用戶進入數位匯流生態系，尤其在防疫意識助長下，串流影音、4K影片、連線遊戲等更是推升「宅經濟」崛起，帶動了家用網路的高度需求。

台灣之星光纖寬頻不同於市占高達8成的領導業者收取「ISP連線費」與「固網電路費」兩筆費用，延續品牌精神，月租299元起即可申辦，以月租999元為例，相比競業最低4.2折，即可擁有「光纖上網」服務，最大頻寬1G。

(時報資訊)