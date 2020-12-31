2020年過得好嗎？BabyHome進行2020年媽媽代表字調查，近3成媽媽選了「安」字，成為代表字冠軍，在疫情緊張的環境下，認為全家平安事事順利就是福，近2成媽媽選「忍」，怨嘆一整年都在忍小孩、忍老公、忍老闆，真是受夠了，以及13%覺得自己今年「幸」運躲過災禍，展現出台灣媽媽知足樂觀的正面力量。

2020年媽媽代表字「安」以近3成奪冠，媽媽們表示這一年世界籠罩在新冠病毒威脅下，但台灣疫情相較控制穩定，讓媽媽們感受安定。(圖/BabyHome提供)

近3成媽滿足讚2020「安」啦！

2020年接近尾聲，BabyHome進行2020年媽媽代表字調查，10個候選字中，以26%「安」奪冠，媽媽們表示這一年來「全家平安事事順利」，雖世界籠罩在新冠病毒威脅下，但台灣疫情相較控制穩定，讓媽媽們感受安定，網媽表示：「全家大小都平安就是福」、「因為疫情的關係，身旁的家人平安，可以歡聚在一起才是最重要的！」另有13%選擇「幸」，同樣覺得「自己今年幸運躲過災禍」；也有10%「足」，甜蜜分享2020年是「小孩乖、老公疼，滿足的一年」。

雖然心理上擁有安定感，不過疫情也連帶造成媽媽的困擾，就有8%表示「悶」，主要來自「因疫情而多待在家帶小孩覺得悶」；還有8%嘆「肥」，承認自己「吃太多體重up up」，可能和防疫少出門而在家吃吃喝喝有關；另有7%哭「窮」，這一年來「家庭收入不升反降」。

近2成媽怨嘆萬事都在「忍」

本次調查的代表字亞軍為「忍」，有19%媽媽怨氣指數飆高，認為這一年來「忍小孩、忍老公、忍老闆...萬事都在忍」；還有7%選「慘」，因為「家事、工作蠟燭兩頭燒，又累又慘」，可見媽媽面對家庭及職場壓力大，「忍耐」已成家常便飯，但忍太久若情緒無宣洩管道，恐忍出內傷。

如有上述狀況，擔心自己身心過勞，可參考衛福部網站的「壓力指數測量表」，提供民眾自我評測壓力指數，例如近期是否有情緒低落、忘東忘西、常覺得很累、頭痛或腰痠背痛等狀況，若壓力指數低，建議多與親朋好友聊一聊，或可視指數高低了解是否該求助醫療支援。北市府衛生局也呼籲，三明治世代職業婦女要多加注意壓力調適，首先不當萬事不求人的女超人，以及多多照顧自己，並在事業與家庭間學習追求平衡，搭配規律作息、適度運動與充足睡眠，為生活品質加分。

綜觀BabyHome本次調查的正面代表字「安、幸、足、旺、爽」加總共51%，負面代表字「忍、悶、肥、慘、窮」則為49%，顯示這一年來媽媽幾家歡樂幾家愁，憂喜各半，除了藉由回顧去年來更了解自己，不妨也可訂定2021年的新年計畫和目標，讓新的一年有所成長，過得更加充實。

(中時新聞網)