行政院今日宣布地方訂定萊劑零檢出自治條例無效、不予核定，台南市長黃偉哲表示，尊重中央依循體制所做的決定，強調台南針對萊豬已經超前部署，市府一定會做好把關，民眾也有選擇不吃的權利，這個衝擊對台南相對較小。

(中時 )