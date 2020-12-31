萊豬零檢出自治條例無效 黃偉哲：尊重中央 13:522020/12/31 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲針對政院宣布地方自治條例牴觸中央無效，強調尊重中央依循體制所做的決定。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今日宣布地方訂定萊劑零檢出自治條例無效、不予核定，台南市長黃偉哲表示，尊重中央依循體制所做的決定，強調台南針對萊豬已經超前部署，市府一定會做好把關，民眾也有選擇不吃的權利，這個衝擊對台南相對較小。 江馬吳朱明早國民黨中央元旦升旗 談萊豬攻台 台灣輸出＋1 上海爆第4例台人確診個案 (中時 ) #萊豬 #零檢出 #自治條例 #無效 #黃偉哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播／不容地方牴觸中央 行政院下午宣布萊豬一致性規定 10:552020/12/31 政治 南一中全糖黨 玩迷因搞創意 04:102020/12/31 生活新聞 萊豬明起開放進口 立委提三大缺失轟政府跳票 12:362020/12/31 政治 北市跨年晚會照辦「逆時中」遭質疑 賴香伶緩頰：尊重地方政府決策 11:182020/12/31 政治 10大失政出爐 人民憤怒表情衝破3000萬 開放萊豬關中天 總統你做錯了 04:102020/12/31 政治要聞 台豬標章之亂 桃推雙標章認證 04:102020/12/31 地方新聞 北市府續辦跨年晚會 政院：做好防疫別成防疫破口 12:442020/12/31 政治 3綠委跑票 黨團開鋤祭停權3年 04:102020/12/31 政治要聞 6萬受刑人 法務部稱不會吃到萊豬 04:102020/12/31 政治要聞 爌肉飯肉圓最熱的原鄉拚了 彰化已66名店申請無萊豬自主管理 12:302020/12/31 生活 「跑票3綠委」遭黨中央下重手 港媒驚爆：新潮流生氣了 08:472020/12/31 政治 政治熱門新聞 國運籤神預言 徐巧芯有新解：2020民進黨就是一個字 - 政治 民調惹禍？游盈隆電視節目突被停 林濁水感嘆10字 - 政治 蔡政府萊豬重大弊端曝光？楊志良竟點名3高官 - 政治 美軍售背後藏驚天陰謀？外交專家一番話打碎綠粉美夢 - 政治 看完蔡英文民調 黃暐瀚驚人發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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