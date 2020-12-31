中國人民銀行、銀保監會31日聯合通知指出，決定建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度。

華爾街見聞報導，通知顯示，房地產貸款集中度管理制度是指，在大陸境內設立的中資法人銀行業金融機構，其房地產貸款餘額占比，以及個人住房貸款餘額占比應符合人行、銀保監會確定的管理要求，即不得高於人行、銀保監會確定的相應上限。

建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的目的在於，「增強銀行業金融機構抵禦房地產市場波動的能力，防範金融體系對房地產貸款過度集中帶來的潛在系統性金融風險，提高銀行業金融機構穩健性。」

人行和銀保監會表示，目前，大部分銀行業金融機構符合管理要求，人行、銀保監會將要求其穩健展開房地產貸款相關業務，保持房地產貸款占比及個人住房貸款占比基本穩定。

目前，人行正會同相關部門研究制定住房租賃金融業務有關意見，並建立相應統計制度，屆時對於符合定 義的住房租賃有關貸款，將不納入集中度管理統計範圍。

(工商 )