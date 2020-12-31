桃園新屋保齡球館2015年大火，帶走6名勇消性命。桃園地檢署對保齡球館業者劉得斌依消防法至人於死罪嫌起訴。劉因未依法定期檢修消防設備，救災初期未派上用場，與消防員之死有相當因果關係，遭判6年10月。

新屋保齡球館大火，6名消防員陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君杰勇敢進入火場搶救，途中保齡球館卻坍塌，6人喪命火窟。檢方認為當時任新屋消防分隊分隊長吳尚成等6名消防員，涉嫌館內故障的消防自動灑水、自動警報與緊急廣播等設備勾選合格，除涉犯公務員登載不實公文書罪嫌外，也涉犯圖利業者免於改善缺式的圖利罪。市府2公務員也因明知該球館是違建，卻延後拆除順序遭公務員登載不實公文書罪嫌起訴。

不過桃園法院認為，6消防員沒能發現保齡球館全部疏失，但是抽檢範圍符合規定，無法認定消防員刻意放水。另外2市府公務員，查報、判斷新屋保齡球館的違建類別，也有合理依據，檢方未能舉證2人有不實記載，1審認定這8人無罪，2審也同樣無罪。

地院認為，劉德斌依法要定期檢修球館西南側天花板電源線、火警自動警報設備、標示設備及緊急照明設備等消防安全設備，卻沒有檢查。導致電源線因電氣因素起火，加上救災初期，無法發揮初期救災功能。6名消防員進入救災時，因此熱休克死亡。他的行為與消防員6死有相當應果關係，加上始終否認犯行，未和全部被害人家屬和解，判6年10月，可上訴。

(中時 )