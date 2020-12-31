2020年在新冠疫情下，全球央行灑錢救市以及台灣防疫得宜，台北股匯市今封關股匯雙升。台北股匯市31日封關，新台幣全年升值5.61%，台股漲幅22.8%。新台幣匯價封關價創23年新高，而台股收盤則創歷史新高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回顧2020年，即使第一季遭逢全球疫情亂流，但台股很快擺脫陰霾，且在去美去中化、台灣半導體等科技利基撐腰下，率先逆勢突圍；進入第四季，原物料等傳產股動能逐漸增溫，健康輪動；近期缺櫃效應發酵，航運股更成為另一亮點，全年台股上漲超過22%。仔細檢視推升台股力道，廖哲宏表示，第四季下半場台股集眾多利多，包括：疫苗進展快速、年底消費旺季致使供需緊俏、缺料題材持續發酵，加上全球主要央行貨幣政策維持寬鬆，經濟基本面維持正向發展；此外，產業營銷進入旺季，各國股市技術面轉強，市場投資氣氛樂觀，配合元月效益提前發酵眾，有利支撐台股後市。

展望後市，廖哲宏表示，現階段許多缺貨的零組件能見度達明年上半年，且第一季有機會淡季不淡，這讓在科技領域相關缺貨漲價零組件持續成為市場關注焦點之一。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，從基本面來看，農曆年前台股展望樂觀，缺櫃效應有望延續；再從資金面來看，即使12月下旬外資回補力道增溫、累積12月外資回補逾500億元，但外資2020年仍處於賣超逾5000億元的狀況，故在明年市場展望正向支撐下、外資回補仍可期。

(時報資訊)