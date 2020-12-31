31歲香港男星林作擁有牛津大學碩士高學歷，現已轉戰保險業的他，今(31日)被爆不顧家人反對，低調與交往半年的混血女星裕美結婚，而婚禮現場更只有女方母親出席，不見林作媽媽的身影。對此，林作母親稍早接受港媒訪問，半開玩笑地撂下狠話，表示若兒子真的結婚，一定斷絕母子關係。

身為中日混血兒的裕美，大林作1歲，她自出道以來，感情路相當精彩，曾與男星陳柏宇、張彥博、傳緋聞，之後嫁給圈外人林恩浩，結婚2年多，就被爆出外遇男星黃子恆，最終不僅婚姻以離婚收場，還被網友封為「現代潘金蓮」。

而林作身為地產公司老闆的母親，更是從頭到尾反對兒子與裕美的戀情，希望兒子能找一位比較有素質又和她聊得來的女友當媳婦。如今林作被爆已於2020年的最後一天與裕美私訂終身，據東網報導，林作母親雖然人在大陸，對於兒子結婚傳聞，也不客氣地回應，若兒子結婚是真的，她會斷絕母子關係。

另一方面，林作也否認與女友結婚一事，他強調結婚沒有兒戲，所謂的婚禮爆料照片只是他和保險團隊在開趴而已。隨後他也在臉書再次澄清自己真的還沒娶，「今年的最後一日，你們在做什麼？難道是結婚嗎？不，我今日，仍然有見客仍然有收單。圖為見完客回到家的一個留念，紀念我今年的成績。目標第一。目標不是結婚，是見客收單，做好自己業務。」

(中時新聞網)