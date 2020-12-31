美國在台協會今在臉書發布2020年度回顧影片，影片中處長酈英傑以中文細數台美關係在這一年來各種進展，貼出酈英傑與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等直轄市長合影；獨缺日前與AIT會面時，當面提到反對萊豬進口的台中市長盧秀燕。對此，台中市政府表示，樂見台美關係正常發展與交流，尊重AIT的做法。

酈英傑在影片中指出，美國和台灣將緊密連結在一起的，其實是美台人民與人民之間的情誼，過去這一年對整個國際社會來說，都是充滿挑戰的一年；他特別感謝那些讓他的生活變得更美好、讓美台關係變得更茁壯的許多朋友。

酈英傑表示，「儘管我們不見得對每件事看法都相同，美台仍在相互尊重與共享價值觀所奠定的堅實基礎上，繼續尋找共通之處，並追求美台的共同利益」，他期待在2021年看到美台關係能繼續成長茁壯。

AIT發布的年度回顧影片，包含總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴、數位政委唐鳳、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等人都出現在影片中。

(中時 )