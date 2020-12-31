今晚是跨年夜，不過台灣出現第二例新冠肺炎變種病毒，讓防疫人員忙到翻。蔡英文總統今（31）日下午前往衛福部疾病管制署，慰勉「中央流行疫情指揮中心」防疫同仁，感謝他們一年來的辛勞與付出。總統府發言人張惇涵則表示，這一年，大家也都辛苦了。不過，「執政團隊沒有假期，這是我們的責任」。

蔡英文今天下午由衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、疾病管制署署長周志浩等人陪同，首先抵達「國家衛生指揮中心」，並帶來甜湯與巧克力。隨後也逐層前往疾管署各單位，與同仁合影，並加油打氣。

張惇涵隨後在臉書貼上今年總統大選前的照片表示，都說一年有365天，但今年彷彿過了563天。這張大選前的照片，一幅大家不用戴口罩的畫面，現在看起來好像恍如隔世。

他說，今年的前一天，也就是去年的今天，我們開始對武漢航班登機檢疫，就這樣，防疫這場仗打了整整一年，而且還沒到盡頭。今年的第二天，黑鷹直升機的墜落，多麼無比的心痛，淹蓋過了伊始的新年。

今年最後一天的第一個行程，他陪蔡英文總統去探望沈一鳴總長的母親；最後一天的最後一個行程，則是陪總統去中央流行疫情指揮中心。「這一天，彷彿是這一年的縮影。」

面對接連而來的挑戰，張惇涵表示，雖然，永遠不會有一百分，但我們一定全力以赴。面對各種唱衰，但唱了一整年，台灣並沒有衰。戴上了口罩，台灣有的是全世界少有的演唱會開唱，台灣並沒有被唱衰。

他說這一年，面對這麼大的疫情，大家都辛苦，大家也都辛苦了。「不過，我還是要說，執政團隊沒有假期，這是我們的責任」。他相信大家都希望這2020年趕快過去，新的一年會更好。「而我相信，只要大家記得這一年，台灣是如何一路挺過來的，未來一定會更好的」「這一年的台灣，很辛苦但可以很驕傲」。

(中時 )