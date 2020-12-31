PLATTS報導，受制年底庫存盤點，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價呈現高檔整理走勢，除PVC持平1,160美元外，其餘均處下跌。其中，ABS漲多拉回，下挫100元，跌幅逾4％，每噸報價仍達1,990美元；PS、PP下滑40、30美元，每噸價格各為1,200、1,070美元；PE小跌10～20美元。

分析師認為，近期石化上游原料乙烯小漲5美元，每噸報價995美元，丙烯力守千美元水準，台塑化（6505）、中油石化收益豐收推進。PVC、PP利差條件也相對走堅勝出。

ABS、PS報價雖趨緩，但相對原料SM下滑40美元，跌幅4.4％，每噸870美元，利差空間也還不錯。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、台化（1326）、國喬（1312）及台達化（1309）也是推薦追蹤標的。

歐美進入聖誕節接續新曆年長假，亞洲石化交投清淡，塑化報價漲勢趨緩，多處高檔盤整格局。其中，LDPE/EVA因盛虹石化MTO（甲醇製烯烴）產線於12月2日展開為期一個多月歲修，加上國際海運搶櫃，影響大陸供應，增添報價支撐力道。

廠商指出，PE、PP因大陸內外經濟恢復，汽車家電產銷逐步回升，快遞及外賣保持快速增長，加上疫情警報尚未解除，醫用防護用品帶來結構性需求增量，預計價格高位震盪。

PVC因台塑美國及Westlake年底前仍無法解除不可抗力狀態，韓國LG輕油裂解廠火災，影響PVC廠開工率，加上大陸下游需求暢旺，可供出口數量有限，短線供需趨緊，報價表現較佳。

此外，ABS因白色家電、汽車需求成長，報價一度漲破2千美元，惟漲幅已大，加上年底盤點，廠商嚴控庫存水位，報價跌幅較多。SM則因中國東部沿海庫存水位上升，報價同步下挫。

(工商 )