沙烏地阿拉伯領導的聯軍戰機，對葉門首都沙那(Sanaa)發動空襲，這是報復昨天發生在亞丁機場的恐怖襲擊事件。昨天由利雅德支持的葉門政府內閣成員才剛剛抵達亞丁機場，就發生嚴重的爆炸事件，極可能是反叛的胡塞組織(Houthi)所為。

路透社報導，阿拉伯聯盟在發動空襲後，也發出新聞稿指責胡塞組織已經動亂了6年，嚴重影響區域和平。

沙那當地居民說，空襲行動轟炸了沙那機場，和該市及周邊地區。戰機在頭頂飛了幾個小時，並持續有爆炸聲。

胡塞組織的媒體-Masirah電視台表示，阿拉伯聯軍戰機對沙那的15個地點發動空襲，目前尚無人員傷亡的報導。

葉門內戰是近年最慘烈的戰爭，空襲已殺死上千人，其中多數受害者都是平民。

目前內戰陷入僵局，主要的衝突頻率變低了，兩邊都打不下對手。這已是一場代理人戰爭，國際承認的葉門總統阿卜杜勒-拉布布·曼蘇爾·哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）得到利雅德和多數西方國家的支持，目前的政府設在亞丁。而胡塞組織則有俄羅斯、伊朗的支持，他們也屢屢擊毀沙烏地阿拉伯的先進武器，比如M1戰車、F-15戰機，都曾被胡塞組織擊毀過。

昨天發生在亞丁機場的恐怖襲擊。至少有22人喪生，數十人受傷。

(中時新聞網)