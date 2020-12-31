因應疫情，四都跨年晚會改為線上直播，新北歡樂耶誕城也提前結束；唯獨台北市照常舉辦，引發許多民眾怒批台北市長柯文哲是「拿市民的健康」來賭。國民黨新北市議員葉元之則認為，柯文哲之所以不停辦跨年晚會，因他跟新北市長侯友宜的個性不同。

議員葉元之在政論節目《94要客訴》中表示，30日六都有四都宣布改線上直播跨年活動，因為都已發包出去，藝人也喬好了，不太可能取消，有很多合約的問題和一些贊助的問題。昨天大家研判台北市也會跟大家一樣改線上，沒想到是繼續辦。

葉元之認為，台北市不停辦跨年晚會，是跟柯文哲的個性有關。前兩天他聽到柯文哲說，大家要學習跟疫情共存，柯說他在當重症的醫師時，看了很多的生老病死、有病就醫。所以柯文哲會覺得只要能夠防疫做得好、醫療資源夠，活動是不需要停辦的，他希望生活盡量正常化，跨年則是人民生活的一部分，所以他希望這個活動繼續辦，這跟柯P的個性有關。

葉元之指出，以前許多人把柯文哲和侯友宜的防疫做比較，侯友宜好像比較精實、比較認真，柯文哲好像就還好。很多人從他們的個性和先前的職業來看，侯友宜以前是警察，就認為「預防重於治療」，要大家把口罩戴好，不要有疫情最好，然後運動中心封閉 很多都是侯友宜先講的，因此他的防疫比較精實；而柯文哲以前則是急診室的醫師，會覺得「氣力不可用盡」，不要用這麼精實的角度去防疫，慢慢把資源做一個分配，不會這麼嚴格。

(中時新聞網)