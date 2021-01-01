五月天「好好好想見到你」演唱會昨（31日）在桃園國際棒球場開唱，未料「五月天Just 5可取代」社團卻瘋傳一位台下歌迷遭警方與桃園衛生局的包圍照，爆料A2區疑似有自主健康管理者入場。隨後五月天所屬相信音樂也回應了。

有歌迷昨日在社群PO出一張戴著黑框眼鏡與口罩的男子，被警方與衛生局人員包圍照，質疑好像疑似有自主健康管理者出現在A2區，想詢問該區是何種狀況，為什麼會有衛生局的人？

五月天昨日舉行「好好好想見到你」演唱會。(相信音樂提供)

對此，五月天所屬的相信音樂表示：「衛福部天網第一時間發現疑似自主健康管理者後，現場防疫督導小組立刻將該名疑似自主健康管理者帶出場，並即刻進行疫調，再次鄭重呼籲大家嚴格自律，千萬不要以身試法，依法將處以最低1萬最高15萬罰鍰。切記：天網恢恢，疏而不漏！！」同時也透露該位歌迷在演唱會一開始，就被警方帶離現場。

據悉，桃園市衛生局昨晚已將此一居家檢疫者帶回，但詳情仍有待進一步調查。

桃園市政府新聞處長詹賀舜稍早表示，剛接獲中央防疫指揮中心通知，發現數名疑似自主健康管理者在五月天演唱會現場，桃園市政府防疫督導小組立刻將這些疑似自主健康管理者帶出場，並即刻進行調查，如有違規事實，後續依相關事證以傳染病防治法第58處1到15萬罰鍰。

(中時新聞網)