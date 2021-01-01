據《美國醫學學會腫瘤期刊》(JAMA Oncology)的研究顯示，相較於沒有每天攝取優酪乳的人，每日食用優酪乳的人罹患肺癌的風險下降近20%。此外，雖然沒有攝取優酪乳，但採取高纖飲食模式的人，肺癌罹患機率也降低15%。不過，如果兩者併行的人，肺癌風險則降逾30%。

這篇發表於《美國醫學學會腫瘤期刊》的研究，由美國田納西州納希維爾市范德比大學醫學中心所提出。研究團隊在回顧10份來自美國、歐洲、亞洲等地的文獻，觀察對象逾144萬人，得出上述結論。

先前的文獻已證實，起司與優酪乳能降低人們罹患第二型糖尿病的可能性；每週攝取2次以上優酪乳的人，大腸直腸癌風險更降低26%。如今，范德比大學醫學中心則發現，優酪乳的好處遠不僅於此。研究團隊分析每位參與者每日攝取膳食纖維量與優酪乳量，並追蹤有多少患者罹患肺癌。

結果發現，每天飲用優酪乳的人得肺癌的比率下降19%。不喝優酪乳，每天卻吃下大量水果、蔬菜的高纖維飲食模式者，肺癌比率也降低15%；兩者併行的人，得到肺癌的比率更降低33%。

研究團隊分析，這是因為膳食纖維中的益菌生與優酪乳中的益生菌之故。益菌生是一種膳食纖維，人體雖無法消化，卻是益生菌的食物。換言之，高纖飲食與優酪乳讓腸胃道內的兩者大增，而促進消化道與腸胃道健康，進而讓人提升免疫系統能力。

此外，研究也發現，部分益生菌有助於抑制肺癌細胞生長與減緩人體發炎，從而降低肺癌機率。不過，仍須進一步研究兩者是否因果關係。

在《2015至2020飲食指南》中，建議一般人每天攝取乳製品不要超過3份，並建議採取低脂甚至無脂的乳製品，才能避免乳製品中的飽和脂肪酸增加身體的膽固醇，進而提高罹患心臟病的機率。

事實上，現有文獻已證實乳品中含有多種營養素，包括鈣、鉀、鎂、維他命K1與K2，這些營養素都有助於人體健康。研究團隊認為，這份研究結果顯示，人們有必要重新審視乳製品對人體的潛在好處，且不應輕易勸阻人民食用乳製品。

(中時新聞網)