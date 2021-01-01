節令冬至過後代表嚴冬來臨，可以預見一波波冷氣團來襲，將持續到一月底大寒後才會緩解，臺中慈濟醫院中醫師王嘉涵指出，這時必須為自己與家人擬定良好保暖策略，維持身體氣血暢通，才能面對凜冽氣候，遠離疾病。

●「背宜常暖」、「胸宜常護」 這樣穿衣才暖和

王嘉涵醫師以養生十六宜的「背宜常暖」、「胸宜常護」，建議衣著保暖的重點。他指出，督脈與足太陽膀胱經行走於背部，是固護人體、防範風寒入侵的第一道防線；任脈行走於胸前，是一身之氣運送輸佈的要點，且貫通心脈，是維持呼吸暢通、心跳有力的關鍵。禦寒穿著就建議可在外套內多加件背心，以溫暖經絡、強化抵抗力。此外，任督二脈亦行走於脖子與頭部，抗寒時不可忽略，王嘉涵強調，帽子與圍巾搭配使用，對體弱的長輩更顯重要。

●足部也要保暖 可溫水泡腳

除了胸背之外，王嘉涵表示，腎經湧泉穴又稱長壽穴，位在足底，所以外出時應注意足部保暖，務必穿襪、穿包鞋。

在家時也可使用溫水泡腳、按摩足底，或搭配中藥足浴包泡腳。胡仁珍藥師表示中藥足浴包製作很簡單，用滷包棉布袋裝入艾葉三錢、桂枝三錢、乾薑兩錢、紅花兩錢，包好綁緊後，加上巴掌大的生薑拍打後加入1500-2000水熬煮20分鐘，再把藥汁用溫水調和至40度左右手掌可接受的溫度，裝入水桶或足浴機泡至小腿肚之上十五分鐘，就可以溫熱下肢穴道，活絡氣血，溫暖全身。

●天冷進補 藥膳補養不是每人都適合

穿著之外，王嘉涵也給了飲食建議，他指出，多數人喜歡天冷進補，但並不是每個人都適合藥膳補養，如果正在感冒、喉嚨乾痛、傷口發炎、血糖血壓不穩定，還有兒童，都建議暫時不要進補。排除不能進補人士的其他人，如果進補後出現口乾舌燥、大便秘結、冒痘痘、夜難眠的情況，就表示溫補太過應立即停止。而正在坐月子的產婦，進補時要特別注意藥膳中酒的使用，建議不加酒一同烹煮，避免乳汁中含有酒精，影響到新生兒的腦部發育。

王嘉涵提醒：小兒與年長長輩是身體較脆弱的族群，冬日照護必須更加小心。小兒保暖不需要過多厚重衣物，長輩與糖尿病人泡腳時，要特別注意溫度掌控，避免燙傷。胡仁珍藥師也提醒：足浴過程中如果有頭暈不適症狀應立即停止，完成足浴也要趕緊擦乾雙足，穿上襪子保暖，才不會受風寒。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)