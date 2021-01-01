為了要疏運元旦南下旅客，台灣高鐵今天表示，早上10時15分將從南港站加開1列南下，各站停靠的全車自由座列車。

台灣高鐵今天一早發出最新營運訊息，為加強服務元旦疏運期間南下旅運需求，上午從南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運旅客，歡迎多加利用。

旅客若要搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊為南下8809車次，早上10時15分從南港站發車，中午12時50分抵達左營站。

台灣高鐵提醒，旅客從進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩，乘車時請全程戴口罩並配合量測體溫，如發現未依規定戴口罩情形，除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違規者，通知鐵路警察協助，敬請旅客共同遵守防疫措施，保護自身與大眾健康安全。（編輯：張芷瑄）1100101

(中央社)