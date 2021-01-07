國泰航空宣布，將自1月12日起恢復運作由香港前往倫敦希斯路（LHR）的航班，方便有必要前往英國的乘客，但回程仍暫停。

該航計劃於1月12日、14日、15日、17日、18日、21日及24日運作CX251航班，由香港前往倫敦希斯路。由香港前往倫敦希斯路及曼徹斯特的航班早前已暫停至1月10日。原定1月15日前往曼徹斯特的定期航班亦已取消。

與此同時，因應香港政府實施的入境規定，所有由英國出發前往香港的航班將暫停運作至1月25日。

國泰航空深明給予顧客彈性選擇的重要性，使他們能更安心無憂預訂旅程。顧客可以在2021年12月31日前免費無限次更改機票 ，或轉成國泰信用額以供稍後的日子使用。此外，顧客亦可取消機票及退款。

國泰航空致力為我們的顧客提供安全的出行環境。公司推出的「國泰護航」（Cathay Care），從辦理登機手續至登機入坐的每個階段，已落實多項加強措施，使我們的顧客可以更放心地出行。

國泰航空也提供2019冠狀病毒病免費保險 ，適用於2021年2月28日及之前乘搭國泰航班的旅客。

(工商 )