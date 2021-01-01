元旦起，全台所有豬肉及豬可食部位食品，無論生鮮或加工製品都要清楚標示原料原產地，台南市衛生局今起每月規畫將稽查800-1000家次。（台南市衛生局提供)

目前市面台灣豬肉標示、標章不一，來自衛福部、食藥署、農委會等不同單位，台南市衛生局近期印製10萬張豬肉原料產地標示，衛生局長許以霖說，民眾憂標示多易混淆，衛生局標示要求業者寫清楚原料產地，重點是落實稽查，元旦起每月抽驗、稽查，標示不實就依法開罰。

因應萊豬進口，元旦起全台所有豬肉及豬可食部位食品，無論生鮮或加工製品都要清楚標示原料原產地，不少攤商、小吃店業者都紛紛張貼標示，但標示不一，消費者看得霧煞煞。農委會推出「台灣豬標章」更遭舉報網路就買得到，台南市議會國民黨團昨也拿著各式台灣豬貼紙，抨擊現況是「隨手一貼台灣豬」。

許以霖說，目前市面各式各樣標示、標章，元旦起，台南市鼓勵業者統一使用原料產地標示，共印製10萬張，輔導1萬5000多家相關業者張貼標示，上頭載明品名跟產地，幫助業者清楚寫下內容與產地，也讓消費者一目了然。

他說，市面豬肉標示來自不同單位，重點是業者使用肉品有無符實，農委會力推的台灣豬標章，台南目前有1040家取得，後續經發局也將協助輔導業者申請。

台南市長黃偉哲強調，今起針對所有張貼使用本國豬肉標示、標章店家進行稽查，稽核是否如店家宣示只用本國豬肉。針對有人質疑標章沒效力且網路就可下載，他強調，若自行下載張貼，登錄表冊就不存在該單位，第一關就不合格，更涉及偽造文書，若有業者用虛偽不實標章就可依法開罰，消費者不用擔心。

(中時 )