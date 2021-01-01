迎接2021年，蔡英文今發表新年談話，對於兩岸關係，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。對此，國民黨立委陳以信直言，蔡的談話印證他先前所預測的第一步，兩岸關係將重回現狀。

蔡英文今上午元旦在總統府發表新年談話，談到兩岸關係，表示願意促成兩岸對話，並期待兩岸恢復正常交流。她說：「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。等疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」

聽完蔡英文的兩岸論述，陳以信在臉書發文表示，蔡英文對北京這番話不再疾言厲色，透露出對兩岸關係穩定的期待。其實對蔡英文未來兩岸政策可能轉向，他並不感到意外。

早在12月8日舉辦的台美日國會議員英語論壇上，陳以信指出，他就已提出三點未來預測：「美中關係漸趨和緩，美台關係走向低調，兩岸關係重回現狀」。預測依據是來自對美國新任總統拜登政府對中與對台政策的分析，而蔡英文兩岸政策可能因此髮夾彎，他相信蔡英文對拜登新國安團隊具有深刻了解，未來勢必要配合調整兩岸政策，可能逐步回到2016年時蔡總統就職演說的兩岸基調。

陳以信稱，因此蔡總統今日的元旦演說，印證了他先前預測的第一步。而今年再來的總統除夕談話、520演說，如果大家聽到蔡總統開始重談「維持現狀」，甚至回頭談到「九二事實」、「九二認知」，都不需感到奇怪了。

(中時新聞網)