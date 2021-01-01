◎本波寒流逐日減弱 這天北台轉濕涼有雨

氣象專家吳德榮今天「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，寒流已減弱，東半部海面上的弱回波，仍殘存原雲街的條狀結構，陸地上亦有一些鬆散的低雲，以致「輻射冷卻」作用也不強，故各地氣溫已較昨晨回升了2至4度；不過，本島除屏東以外，各地的平地最低氣溫仍在10度以下。

◎喜迎2021元旦 阿里山第一道曙光7時5分現身

喜迎2021元旦，阿里山第一道曙光於清晨7時5分，從雲霧繚繞的玉山山脈間一躍而出。雖然阿里山日出印象音樂會今年不開放民眾入場，不過許多遠到而來遊客，紛紛改往到祝山、對高岳觀景台等地點守候日出的到來，看到曙光與美麗的雲海相伴隨行，大呼「值得啦！」

◎紫南宮元旦發錢母 人潮爆排7公里

竹山鎮紫南宮元旦發送第一波招財錢母，雖然防疫期間加上寒流來襲，仍然吸引民眾大排長龍，一大早人潮就長達7公里，預計發出6萬枚錢母；紫南宮主委莊秋安表示，因防疫考量，錢母提前發放，而且只送銀色錢母，至於精裝版套幣，將會不定期發放。

◎疑似隔離者闖五月天跨年演唱會 桃園市府證實：不只一個人

搖滾天團五月天「好好好想見到你」演唱會昨驚傳有自主健康管理者入場，桃園市長鄭文燦1日受訪時指出，中央疫情指揮中心依照手機軌跡系統發現違規情事後，隨即通知市府前往確認身分，發現確有5位從國外返台的自主健康管理者進入現場嗨唱，衛生局將統一依法開罰，也請五月天所屬相信音樂公司加強宣導，避免類似情事再度發生。

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(中時新聞網)