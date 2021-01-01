殯葬業大亨、龍巖集團創辦人李世聰驚傳罹患腦瘤，令外界相當震驚。其實3年前，李世聰就曾經中風過一次，在鬼門關前走一遭後，他將大手筆贈股百億元給女兒，去年11月再因腦瘤開刀住院，難怪12月3日龍巖董事會火速推選李世聰女兒李凱莉接掌龍巖董事長，正式二代接班。

李世聰的健康狀況外人並不知悉，不過在2017年周刊曾報導，李世聰4月中旬，參加友人生宴時飲酒高歌、身體有些搖晃，下台後便趴在桌上，在場的台大醫學院院長吳明賢察覺有異，立即緊急送醫，原來是中風，所幸開刀治療後，才逐漸恢復健康。

李世聰曾在鬼門關前走一遭，體認到人生無常，因此加速名下財產的規劃進度，2017年8月大手筆贈股百億元給女兒，對外聲稱是為稅務考量。但這次又因腦瘤開刀手術治療，李世聰無預警將龍巖接棒給女兒，因是考慮身體狀況，今年為專心對抗病魔做準備。

龍巖表示，在董事會全力支持下，未來新任董座李凱莉將專注於龍巖的長遠發展策略與各項重大投資規劃，而總經理王群中，則將持續致力於營運管理、系統優化和產業升級，共同合作讓龍巖品牌的永續發展。

(中時新聞網)