台南市政府昨日在永華市政中心西側廣場舉辦2020跨年演唱會，因防疫考量，也首度改為線上直播，陪伴大家度過2020年。而原先將於去年底舉辦的「青春流行夜」、「搖滾嘻哈夜」耶誕跨年演唱會，也因疫情升溫，延後至3日、9日登場。台南市長黃偉哲1日受訪時表示，將於明天（2）決定民眾是否可入場，或是改為線上觀看。

昨日跨年晚會因防疫考量改為線上觀看，並在少女時代成員「孝淵」登台表演時，線上最高同時觀看人數達到4萬餘人。黃偉哲表示，線上直播試辦感覺還不錯，收看率也蠻高的，未來如果疫情鬆緩後，也許可以考慮斟酌開放。

黃偉哲也補充，像是張惠妹在台東舉辦演唱會，現場人數也蠻多的，而其他縣市包括新竹縣仍維持開放進場，也是湧入將近萬人聆賞；因此，黃偉哲表示，兩方的聲音都會聽取，不管是主張線上直播、或是主張開放進場，「我們都會聽取。」不過，黃偉哲也稱，未來兩場演唱會是否開放，目前仍在考慮，將於明日（2）做決定。

(中時 )