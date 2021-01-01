花蓮白石池登山客受傷 空勤助吊掛下山(空勤總隊提供／中央社)

2021年第一天，空勤總隊在台東、花蓮接連出動緊急救護任務，分別是塔芬谷山屋2名登山客身體不適、花蓮白石池營地1山友受傷意外。2案3人成功吊掛，經送醫治療生命跡象皆穩定。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊表示，今天上午8時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，塔芬谷山屋有賴姓、黃姓登山客身體不適。

塔芬谷山屋位於塔芬山與達芬尖山間，是南二段路線中段海拔最低處，腹地不大但可供直升機起降。空勤總隊派遣編號NA-704直升機執行救援任務，上午9時58分起飛，10時30分到達目標區，將2名患者載返台東豐年機場，由救護人員轉送醫院治療。

另一起吊掛任務在花蓮萬榮山區。來自台北的一行11人的登山隊，52歲林姓山友跟團縱走能高安東軍路線，昨天行經白石池附近，疑似重心不穩跌落山溝，導致髖骨及左膝外傷，無法行走，黃姓領隊今天透過衛星電話向消防局報案。

花蓮縣消防局請求消防署轉報空勤總隊，中午12時許由空勤派遣編號NA-701直升機起飛，順利將患者吊掛下山，下午1時10分降落花蓮德興棒壘球場，由救護車轉送慈濟醫院治療。

(中央社)