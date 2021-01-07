金曲台語歌王荒山亮邁向出道20年，宣布將在4月11日於台北國際會議中心舉辦首場大型演出「迎接好天」演唱會，他在7日舉辦記者會為個唱造勢，場地選在他的餐廳「哈辣兄弟美墨廚房」，特別端出招牌菜「紅色塔可餅」象徵票房開賣火紅。

荒山亮身為老闆，親力親為所有細節，上月在餐廳廚房打掃時，卻發生意外導致喉嚨灼傷，他憶起當天店休，決定好好打掃把地板刷乾淨，水桶裡先加入漂白水，隨後再加入是磁磚清潔劑，豈料清潔劑含有鹽酸，清潔劑加漂白水產生了氯氣，倒在地板上後產生刺激，他一呼吸就嗆到肺部，相當難受，一直咳趕緊泡去戶外呼吸，他趕緊搭計程車前往醫院，在醫院吸氧氣吸了2個多小時，因身體不適，取消當晚表演。事後休息2周，身體目前沒大礙，也不用再回診，希望要粉絲們別擔心。

他開新餐廳，從去年11月開始營運，目前慢慢步上軌道，荒山亮形容：「開店沒有很難，但營運一個店超累，是一個長時間的體力消耗，剛開始每天都來擦桌、洗盤子，是粉絲很難想像的畫面，大家也可以把對我的支持轉移到演唱會上面。」他很重視首場大型演出，歌單正在苦惱中，歡迎粉絲們可以到他的社群去留言，來分享想聽哪首歌，更承諾：「布袋戲的歌曲一定會呈現，過去的戲劇影視作品、翻唱經典老歌，請大家好好期待。」荒山亮「迎接好天」20週年演唱會門票即日起在全台7-ELEVEN門市ibon機台與網路同步售票。

(中時 )