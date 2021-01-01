遊客見到兩邊的魔幻雪國景色，下車捕捉這幕難得美景。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

寒流雖逐漸減弱，高海拔山區氣溫仍低，合歡山雖然沒有下雪，但中橫公路台8線131公里慈恩至金馬隧道，沿途已經下冰霰，山頭都是霧淞，大片白藹譪的冰霰、霧淞，像極冰雪世界。

今天是元旦假期第一天，不少民眾看準寒流來襲，前往合歡山等待降雪，雖氣溫夠低，但水氣不足，因此山區並未降雪，到中午，合歡山、武嶺一帶還曬出太陽，但部分路段出現「霧淞」美景。

新城警分局合歡山派出所指出，台8線132公里、海拔1995公尺慈恩段一路向上，到海拔2000多公尺的金馬隧道，約10多公里路段，兩旁樹木都有結冰的「霧淞」狀況。

沿途可見到遊客下車，捕捉這幕景色，兩邊路樹和森林已經結凍，滿是純白的霧淞，讓人驚呼：「也太夢幻了」！

根據中央氣象局數位科普網解釋，霧淞為固態水之一，是過冷水低碰到可作為凝固的表面而結冰，外型和霜相同，但形成過程不同，且霧淞結晶較快，冰柱體也容易碎裂。

新城警分局表示，今起為期2個月雪季勤務，在松雪樓、小風口等地點有交管勤務，已備鏟雪車，萬一降雪、結冰時即刻出勤，管制時間內除公務車、鏟雪車外，禁止各類車輛通行，剷雪完成後，得視雪況、路況開放加裝雪鏈車兩通行，惟各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。

(中時 )