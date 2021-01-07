入冬最強寒流來了，你準備的保暖行頭夠嗎？這次來自西伯利的冷高壓直衝台灣，不僅全台陷入低溫地獄，還有大雨和強風助攻，新竹、苗栗體感溫度可能下探-2度，在如此嚴寒逼人的情況下，最強禦寒陣容是什麼？有人在PTT問卦，立時引起網友熱議，不少騎車在外行走的人直言，有雨衣和風衣護身，就不怕天寒地凍了。

原po在八卦板以「最強禦寒陣容是不是羽絨外套加雨衣」為題發文表示，今天早上太冷睡太晚 ，下樓才發現連衣服都沒穿，趕著載兒子去學校真的來不及上樓穿，隨手穿上羽絨外套外面套雨衣，發現其實很夠，有沒有最強禦寒陣容是什麼的八卦？

原po貼文認為「羽絨外套加雨衣」很OK，對此網友也紛紛留言，「就一個保暖，一個擋風」、「穿雨衣就不用羽絨外套」、「年輕人不知道雨衣的厲害」、「少了一個刷毛內層」、「台灣氣候這麼極端 這樣不夠吧」、「推推！雨衣真的超厲害」、「穿毛呢大衣配風衣也行」、「潛水衣無敵」、「p棉比較暖，羽絨p棉外再束緊更暖」。

不過，禦寒衣物也很看體型或怕不怕冷，有肥宅就說「有脂肪外衣根本不用穿衣服，穿羽絨衣小心太熱中暑」、「上山晚上都這樣穿，不過平地還沒到那麼冷吧」。

(中時新聞網)