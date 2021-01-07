東北風影響，今(7)日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。。（圖取自氣象局網頁）

寒流來襲，氣象局發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

寒流來襲！受東北風影響，氣象局今（7日）早針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷，今日上午起北部地區即有10度以下氣溫發生機率，桃竹苗沿海體感溫度負2度，今晚至8日局部地區有6度以下氣溫發生機率，提醒民眾注意防範。

今日寒流南下，各地氣溫下降，明日寒流影響，各地天氣非常寒冷；基隆北海岸、大台北地區及臺灣東北部地區有雨，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；今日中南部地區亦有零星短暫雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，請注意。

氣象局指出，今天上午至明天白天低溫區域，呈現橙色燈號（非常寒冷）的縣市有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣（由於地緣及氣候因素，低溫門檻值為其他地區值減4度）有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

紫外線方面，今天北部地區多為綠色「低量級」，中南部地區多為黃色「中量級」。

空氣品質方面，今天寒流南下，南部地區位於下方處，稍有污染物累積，雲嘉南沿海地區風速較強，需留意地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區多為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

今(7日)上午至明(8日)白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

(中時新聞網)