1月1日晚，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在其個人微博發文稱，上海疾控檢測到第一株VOC毒株，立即向中國疾控申報，並且在中國疾控的官方雜誌China CDC Weekly （中國疾控周報）上向全球發佈，「這是一個常規動作，證明對於變異病毒株中國目前具備非常強的監測能力」。

張文宏表示，這個病例其實沒有任何特殊，和任何一個感染了新冠病毒的其他患者沒有區別。「這個病例的症狀非常輕微，輕微到不需要我關注。這個患者目前已經核酸轉陰，離開隔離病房了。」他說。

1日下午，上海疾控官方微信公眾號通報，近日，上海市疾控中心在對英國輸入的新冠肺炎確診病例進行基因測序監測中，發現1例病例的新冠病毒基因序列為B.1.1.7亞型，與近期英國報道的變異病毒基因相似。

通報稱，該病例為中國籍，在英國留學，12月13日自英國出發，12月14日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離。12月16日診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。目前，該病例在上海市公共衛生臨床中心隔離治療，病情平穩。該病例同航班所有旅客均按要求落實14天隔離觀察措施，隔離期間未報告異常。

(中時 )